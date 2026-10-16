Тернопільщина втратила захисника Василя Войтовича

13 жовтня 2026 року в Дніпропетровській обласній лікарні внаслідок важкого поранення помер Василь Войтович, 1976 року народження, житель села Старі Петликівці. Повідомляє Бучацька міська рада.

Василь Войтович проходив військову службу у званні старшого солдата на посаді старшого водія 1-го зенітного ракетного відділення.

Поранення, яке стало причиною смерті Захисника, він отримав унаслідок ураження ворожим FPV-дроном поблизу населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині.

Василь віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Його смерть — непоправна втрата для рідних, близьких, односельців і всієї громади.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким полеглого Захисника. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.

Вічна пам’ять і шана Герою!