Після першого влучання спрацювала сигналізація, після другого — ні: подробиці атаки на Чортків

Уночі 16 жовтня російські війська двічі влучили реактивними безпілотниками в одне з підприємств Чорткова на Тернопільщині. Після другого влучання вогонь охопив 120 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили п’ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. Загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомила Чортківська міська рада.

Наслідки нічної атаки та подальші дії обговорили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міській раді. Засідання провела перша заступниця міського голови Наталія Войцеховська.

За інформацією представників ДСНС, після першого влучання на підприємстві спрацювала пожежна сигналізація, що дало змогу оперативно загасити займання. Після другого удару система вже не спрацювала, і вогонь поширився на площу 120 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили п’ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. Наразі на місці продовжують працювати піротехніки.

Комісія при Чортківській міській раді також обстежуватиме прилеглі будівлі, щоб встановити, чи зазнали вони пошкоджень. Крім того, уламки внаслідок вибуху потрапили на територію комунального підприємства.

Як повідомити про пошкоджене майно

Жителів громади, чиє житло або інше нерухоме майно постраждало внаслідок російської атаки, закликають подати інформаційне повідомлення через застосунок «Дія» в межах програми «єВідновлення».

Якщо немає технічної можливості зробити це онлайн, можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг Чортківської міської ради.

Із собою потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує право власності на нерухомість, або витяг із Державного реєстру речових прав.

Повідомлення опрацює комісія з обстеження пошкодженого майна при міській раді. Інформацію про пошкодження та їхній характер внесуть до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна.