Через ремонт дороги у Мельниці-Подільській змінили маршрут руху транспорту

У Мельниці-Подільській розпочали роботи з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-20-02 Тернопіль–Скалат–Жванець.

Наразі в межах селища укладають нове дорожнє покриття. Через проведення робіт водіїв просять максимально обмежити рух цією ділянкою дороги.

Як повідомили у Мельнице-Подільській селищній раді, для транспорту організували об’їзд через вулицю Поповича, біля колишньої ферми.

На ремонт дороги передбачили співфінансування з місцевого бюджету — 9 млн гривень.

Водіїв закликають враховувати зміни під час планування маршруту та бути уважними поблизу ділянки, де тривають дорожні роботи.