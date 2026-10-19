У Ланівцях 19 жовтня можливі перебої з водопостачанням: де саме

У понеділок, 19 жовтня, у центральній частині Ланівців на Тернопільщині можливі перебої з водопостачанням. Причина — ремонтно-профілактичні роботи на артезіанській свердловині.

Як повідомили у Лановецькій міській раді, роботи проводитимуть на свердловині на вулиці Підгірній.

Орієнтовно перебої з водою можуть тривати з 9:00 до 15:00.

У Лановецькому комунальному підприємстві з благоустрою перепросили мешканців за тимчасові незручності.