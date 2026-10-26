Нібито на відбудову згорілої церкви: на Кременеччині попереджають про підозрілий збір коштів

У Кременці та, ймовірно, інших населених пунктах невідома жінка збирає кошти нібито на відбудову храму святого великомученика Георгія Побідоносця в селі Катеринівка. Настоятель храму Андрій Ткач заявив, що не уповноважував нікого проводити такий збір.

Про це священник повідомив у дописі в місцевій Facebook-групі «Кременеччина».

За словами Андрія Ткача, про збір коштів його повідомили після Божественної літургії. Він наголосив, що офіційно збирати пожертви на відбудову храму можуть лише двоє людей — він сам і Наталія Медвідь.

Настоятель закликав мешканців бути обережними та не передавати гроші невідомим особам, які представляються збирачами коштів на будівництво храму.

Він також пояснив, що офіційні звернення від релігійної організації мають підтверджуватися відповідними документами, підписами та печаткою. За його словами, громада має документи про початок будівництва, а також акт про пожежу, внаслідок якої 11 березня 2025 року храм згорів.

Якщо до людей звертатимуться невідомі зі збором коштів від імені релігійної громади, священник просить повідомляти про це правоохоронців за номером 102.