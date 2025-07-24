У Підволочиську важка втрата: пішов з життя військовослужбовець ЗСУ Богдан Хемій
24 липня 2025 року на 53 році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Хемій Богдан Антонович — головний сержант Збройних Сил України, військовослужбовець 131 окремого розвідувального батальйону, житель селища Підволочиськ.
Днями Богдан Антонович святкував свій день народження, і вже за кілька днів після цього його не стало. Понад 10 років свого життя він присвятив захисту України, борючись на передовій російсько-української війни. Його мужність, відданість та вірність присязі стали прикладом для багатьох. Саме таким його запам’ятають побратими, рідні та вся громада.
Панахида та похорон:
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🕯 Панахида — 25 липня 2025 року, о 20:00, у будинку, де проживав Богдан Хемій, за адресою: провулок Соломії Крушельницької, 5.
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⚰ Похорон — 26 липня 2025 року, об 11:00.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким. Герої не вмирають. Пам’ятаємо.