Замість допомоги – зрада: на Тернопільщині «друг» продав авто і привласнив гроші

Вражаючий випадок шахрайства розслідують поліцейські Тернопільського районного управління. Його аморальність вражає не менше, ніж сама кримінальна складова: поки тернополянин захищав країну на фронті, його знайомий продав його авто і залишився з грошима.

До правоохоронців звернувся військовослужбовець з Тернополя. Напередодні він передав своє авто знайомому, 21-річному жителю Теребовлі, з проханням допомогти з продажем. Виручені кошти були необхідні бійцеві для купівлі надійнішого транспортного засобу, аби ефективніше виконувати бойові завдання.

Однак замість обіцяної допомоги “друг” виявився звичайним пройдисвітом. Упродовж тривалого часу він годував військового обіцянками: мовляв, покупців немає, ціни впали, ринок стоїть. Лише згодом захисник побачив в Інтернеті оголошення про продаж свого авто, але вже від іншої особи.

Як з’ясувалося, молодик реалізував машину, а гроші залишив собі. Весь цей час він продовжував брехати власнику, який покладався на його порядність.

За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри.

Поліція вкотре нагадує: довіряти варто лише перевіреним людям, особливо коли йдеться про великі суми та майно.