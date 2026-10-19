Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається молодий захисник Роман Скоцеляс з Тернопільщини

Ще одна трагічна звістка про загибель молодого українського воїна надійшла до Борщівської громади, і знову марні надії рідних про те що живий, розвіялись як туман… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

З сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, під час ведення бойових дій 18 січня 2025 року у с. Макіївка Сватівського району Луганської області, загинув солдат СКОЦЕЛЯС РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ,1998 року народження, уродженець та житель с. Пилатківці, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!