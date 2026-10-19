Школа, до якої ведуть дороги серця: на Тернопільщині навчальному закладу виповнилося 200 років

У селі Ласківці на Тернопільщині відзначили 200-річчя місцевої школи. До навчального закладу з нагоди ювілею з’їхалися ті, кого об’єднують спогади про рідне село та шкільні роки.

Про святкування повідомили на сторінці опорного навчального закладу «Ласковецька ЗОШ» у Facebook.

У школі подякували випускникам-меценатам і гостям свята за цінні подарунки та фінансову підтримку. Кошти спрямують на покращення матеріально-технічної бази навчального закладу.

200-річчя школи стало нагодою згадати історію закладу, його випускників і покоління учнів, для яких він був важливою частиною життя.