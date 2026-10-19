У Тернополі презентують фільм про Мирославу Райтер, яка пережила історичні випробування та чинила спротив

У середу, 21 жовтня, у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини презентують другу серію історичного циклу «Невідомі» — стрічку «Мирослава Райтер».

Фільм розповідає про життя та спротив Мирослави Райтер (Костів), яка нині мешкає у Козові на Тернопільщині.

Попри поважний вік, пані Мирослава взяла участь у зйомках і поспілкувалася зі знімальною групою. Її молодий образ у стрічці втілила тернопільська акторка Ірина Стадник — студентка факультету театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Стрічку представлятимуть продюсер Володимир Ханас та акторка Ірина Стадник.

Показ розпочнеться о 15:00. Організатор події — ГО «Тернопільська кінокомісія».

Фільм створили за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Мистецтво в кадрі».