Вважався безвісти зниклим, – підтвердилася смерть захисника Богдана Маленького з Тернопільщини

Про це йдеться на сторінці Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Навчальний заклад глибоко сумує з приводу героїчної загибелі свого працівника Богдана Маленького



Богдан Маленький (17.08.1967 – 5.11.2023) був сумлінним працівником Тернопільського національного медичного університету і з честю виконував обов’язок захисту незалежності України.



Богдан Романович служив головним сержантом протитанкового взводу роти вогневої підтримки 3-го батальйону оперативного призначення військової частини 3028 (14 бригада оперативного призначення «Червона калина» Національної гвардії України).



В день своєї загибелі Богдан Маленький виконував бойове завдання в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Він загинув внаслідок мінометного обстрілу позиції.



На жаль, неможливо було здійснити евакуацію тіла загиблого через інтенсивні бойові дії, тому довгий час вважався безвісти пропалим.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Героя – Богдана Маленького.



Царство Небесне!

Вічна пам’ять Герою!