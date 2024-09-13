Син ексмера Львова та підприємець, ексзаступник голови Вишгородської РДА: голова Тернопільської ОВА Негода отримав двох заступників

Кабінет міністрів погодив призначення двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено призначення:

Куйбіди Степана Васильовича першим заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації;

Журби Павла Олександровича заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації, – йдеться у повідомленні.

Степан Куйбіда у 2020 році очолив департамент економічної політики Львівської ОВА.

Він є сином колишнього міського голови Львова Василя Куйбіди, який керував містом з 1994 по 2002 рік. Також Василь Куйбіда був народним депутатом та радником президента Віктор Ющенка.

До цього Степан Куйбіда був тимчасовим виконувачем обов’язків директора цього департаменту та працював начальником відділу промислової політики управління промисловості і підприємництва.

Павло Журба працював заступником голови Вишгородської районної державної адміністрації.

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