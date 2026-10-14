Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Михайло Штокало з Тернопільщини

Знову сумна звістка для Зборівської громади…



Сьогодні Зборів зустрічав тіло Героя громади, який повернувся додому на щиті. Повідомляє міський голова Руслан Максимів.

І знову біль, сльози та непоправна втрата… Підтвердилася загибель ще одного нашого Захисника — ШТОКАЛА Михайла Миколайовича, жителя села Метенів, 04.10.1981 року народження.

З 10 квітня 2025 року Михайло вважався зниклим безвісти. Довгі місяці рідні жили надією, чекали й молилися про диво…

Та, на жаль, надія змінилася невимовним болем втрати.

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі.



Вічна пам’ять і шана Герою України!