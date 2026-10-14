22:47 | 14.10.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Михайло Штокало з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
 

Знову сумна звістка для Зборівської громади…

Сьогодні Зборів зустрічав тіло Героя громади, який повернувся додому на щиті. Повідомляє міський голова Руслан Максимів.

І знову біль, сльози та непоправна втрата… Підтвердилася загибель ще одного нашого Захисника — ШТОКАЛА Михайла Миколайовича, жителя села Метенів, 04.10.1981 року народження.
З 10 квітня 2025 року Михайло вважався зниклим безвісти. Довгі місяці рідні жили надією, чекали й молилися про диво…
Та, на жаль, надія змінилася невимовним болем втрати.
Висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі.

🕯️ Вічна пам’ять і шана Герою України! 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *