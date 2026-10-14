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Війна 

На Тернопільщині російський БпЛА влучив у підприємство в Чортківському районі

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шахед

На Тернопільщині зафіксували влучання ворожого безпілотника на території підприємства у Чортківському районі. Інформацію про атаку повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, влучання сталося о 20:57. На місце події виїхали відповідні служби.

Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Тарас Пастух також попередив про посилену загрозу протягом ночі та закликав жителів області уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги й залишатися в укриттях до відбою.

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