На Тернопільщині російський БпЛА влучив у підприємство в Чортківському районі
На Тернопільщині зафіксували влучання ворожого безпілотника на території підприємства у Чортківському районі. Інформацію про атаку повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.
За його словами, влучання сталося о 20:57. На місце події виїхали відповідні служби.
Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.
Тарас Пастух також попередив про посилену загрозу протягом ночі та закликав жителів області уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги й залишатися в укриттях до відбою.