У Чорткові внаслідок російської атаки постраждали люди

У Чорткові російський безпілотник вдарив по виробничому підприємству. Внаслідок атаки виникла пожежа, постраждали троє людей. Їх доправили до лікарні.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

На місце події оперативно прибули рятувальники, медики та інші профільні служби. Станом на 22:01 пожежу ліквідували.

Постраждалим надають медичну допомогу. Також із ними працюють психологи.

Тарас Пастух закликав жителів Тернопільщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та наголосив, що навіть «жовтий» рівень небезпеки не означає відсутності загрози.