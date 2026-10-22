На Тернопільщині прокуратура повертає громаді понад 45 га землі через невиконання умов щодо будівництва енергооб’єктів

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Чортківської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Більче-Золотецької сільської ради до ТОВ «НЕТ ЕНЕРДЖІ». Суд ухвалив рішення про розірвання договору оренди землі та зобов’язав товариство повернути земельну ділянку громаді.

Йдеться про ділянку площею понад 45,5 га та вартістю більш ніж 21 млн грн, розташовану в селі Більче-Золоте Чортківського району. ТОВ «НЕТ ЕНЕРДЖІ» систематично не сплачувало орендну плату, а також із 2019 року не виконало умов договору щодо будівництва й експлуатації об’єктів відновлюваної енергетики.

Будівництво енергогенеруючих об’єктів мало б суттєво підвищити рівень енергетичного забезпечення громади та всього Чортківського району, створити нові робочі місця й забезпечити регулярні надходження до місцевого бюджету. Натомість тривала бездіяльність товариства позбавила громаду як очікуваних ресурсів, так і додаткових потужностей електропостачання.

Рішення суду ще не вступило в законну силу.