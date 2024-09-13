Знову страшна втрата – загинув захисник Віталій Болтик з Тернопільщини

🇺🇦😢Чорна хмара смутку нависла над Вишнівецькою громадо, повідомляють на сторінці громади.

.Страшні трагічні звістки, на превеликий жаль, продовжують надходити до нашої громади, а саме, у Кинаховецький старостинський округ.

🙏😢Цього тижня ми втратили ще одного земляка – Болтика Віталія Сергійовича, жителя с. Поляни, 11.03.1987 р. н. Старший солдат вважався безвісти зниклим від 06.09.2024 року. Віталій воював в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення знову пішов боронити рідну землю. Загинув смертю хоробрих, захищаючи волю та незалежність України в Куп’янському районі Харківської області.

🙏Нехай Господь допоможе рідним пережити це непоправне горе. Розділяємо невимовний сум і душевний біль з усіма близькими мужнього захисника Батьківщини.

🇺🇦Вічна слава нашому ГЕРОЮ ! 😢Час та місце зустрічі ГЕРОЯ повідомимо додатково 🇺🇦