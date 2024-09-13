На Тернопільщині чоловік знущався над дружиною

До співробітників відділення поліції №1 м.Борщів надійшло повідомлення від жительки Мельнице-Подільської громади про те, що чоловік вчиняє сварку та погрожує їй розправою.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з домашнім кривдником. Як з’ясувалося, він систематично вчиняє психологічне насильство щодо дружини. Правоохоронці вже складали на порушника адмінпротоколи за ст. 173-2 КУпАП та виносили термінові заборонні приписи.

На даний час щодо фігуранта слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали його свідком – телефонуйте за номерами:

– поліція – 102;

– національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації – 0 800 500 335 (з мобільного та стаціонарного) або 116 123 (з мобільного)

– урядова «гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 15-47;

– мобільні бригади соціально-психологічної допомоги за підтримки UNFPA (https://rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada).