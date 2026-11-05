Увага! На Тернопільщині зник 78-річний Іван Кицкай



🚨 УВАГА! ПОЛІЦІЯ РОЗШУКУЄ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛОГО ТЕРНОПОЛЯНИНА

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Кицкая Івана Павловича, 24 червня 1948 року народження, жителя міста Тернополя.

🔎 3 листопада близько 12:30 чоловік вийшов із дому в невідомому напрямку та досі не повернувся. Може потребувати медичної допомоги.

Прикмети зниклого:

▪️ зріст близько 175 см;

▪️ худорлявої тілобудови;

▪️ коротке волосся, на голові залисина.

Був одягнений:

▪️ чорна куртка;

▪️ чорні штани;

▪️ чорне взуття;

▪️ сіра кепка.

📞 Якщо ви бачили чоловіка або володієте будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, просимо негайно повідомити поліцію за номером (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102.

🙏 Просимо громадян бути уважними та поширити інформацію, аби допомогти якнайшвидше розшукати зниклого.