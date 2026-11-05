Увага! На Тернопільщині зник 78-річний Іван Кицкай
🚨 УВАГА! ПОЛІЦІЯ РОЗШУКУЄ БЕЗВІСТИ ЗНИКЛОГО ТЕРНОПОЛЯНИНА
Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Кицкая Івана Павловича, 24 червня 1948 року народження, жителя міста Тернополя.
🔎 3 листопада близько 12:30 чоловік вийшов із дому в невідомому напрямку та досі не повернувся. Може потребувати медичної допомоги.
Прикмети зниклого:
▪️ зріст близько 175 см;
▪️ худорлявої тілобудови;
▪️ коротке волосся, на голові залисина.
Був одягнений:
▪️ чорна куртка;
▪️ чорні штани;
▪️ чорне взуття;
▪️ сіра кепка.
📞 Якщо ви бачили чоловіка або володієте будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, просимо негайно повідомити поліцію за номером (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102.
🙏 Просимо громадян бути уважними та поширити інформацію, аби допомогти якнайшвидше розшукати зниклого.