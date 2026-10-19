Зупинилося серце захисника Степана Пилявського з Тернопільщини

ЗУПИНИЛОСЬ СЕРЦЕ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ СТЕПАНА ПИЛЯВСЬКОГО, повідомляють у Білобожницькій громаді.

Зі скорботою повідомляємо про те, що 17 жовтня припинилось битися серце військовослужбовця, жителя села Білобожниця ПИЛЯВСЬКОГО Степана Михайловича (21.09.1984 р. н.).

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, синові, сестрам, братам, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей гіркий біль втрати.

Чин похорону розпочнеться в церкві Святої Трійці села Семаківці у середу, 21 жовтня, об 11:00.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!