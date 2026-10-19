У Хмельницькому після атаки рф виникла пожежа на підприємстві, частина області без світла
У Хмельницькому внаслідок російської атаки виникла пожежа на підприємстві, а через обрив лінії частина споживачів залишилася без світла.
Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
За його словами, в обласному центрі внаслідок удару загорілося підприємство та пошкоджено житловий будинок.
Після атаки в області зафіксовано знеструмлення споживачів унаслідок обриву лінії електропередач.
Пізніше Тюрін додав, що ворог також атакував житлову забудову, постраждали троє людей.