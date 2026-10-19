Нацбанк випустив пам’ятну монету на честь уродженця Тернопільщини Богдана Гаврилишина

Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену 100-річчю від дня народження Богдана Гаврилишина — видатного українського економіста, мислителя, громадського діяча та мецената, який здобув міжнародне визнання.

Про це повідомили у Національному банку України.

Монета має номінал 2 гривні та виготовлена з нейзильберу. Її тираж — до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

На реверсі монети зображено портрет Богдана Гаврилишина, його ім’я та відомий вислів «Буйно мрійте».

На аверсі розміщено букет із калини, кленового листка та едельвейса — символів України, Канади та Швейцарії. Саме ці три країни відіграли важливу роль у житті та становленні Гаврилишина.

Художник монети — Юрко Гуцуляк. Скульптори — Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Богдан Гаврилишин народився на Тернопільщині. Через вимушену еміграцію він опинився за кордоном, де згодом став визнаним міжнародним експертом з управління та економічного розвитку. Жив і працював у Канаді та Швейцарії.

Гаврилишин очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві, а також був одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, який згодом перетворився на Всесвітній економічний форум.

Після проголошення незалежності України він долучився до розбудови держави, консультував українське керівництво з питань державного управління та економічних реформ, сприяв розвитку управлінської освіти й громадянського суспільства.

Випуском пам’ятної монети Національний банк вшановує внесок Богдана Гаврилишина в розвиток України та світової економічної думки.