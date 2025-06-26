«Кохання переможе»: тернопільський рятувальник освідчився коханій просто у пожежній частині

Вогнеборці рятують не лише життя, а й здатні надихати на справжнє кохання. У Головному управлінні ДСНС України в Тернопільській області відбулася подія, яка зворушила всіх до сліз: піротехнік Назар зробив пропозицію своїй коханій Олесі — просто на території пожежної частини.

Історія їхніх стосунків розпочалася під час повномасштабного вторгнення. Перша зустріч виявилася доленосною: як розповів Назар, посмішка Олесі настільки запала в серце, що він одразу відчув — ця дівчина стане його майбутньою дружиною.

Пропозицію руки й серця чоловік вирішив зробити в особливому для себе місці — там, де служить і зростає як професіонал. Ініціативу підтримали колеги: уся команда стала частиною несподіваного, але надзвичайно щирого освідчення.

Букет із пів сотні троянд, щирі сльози радості та довгоочікуване «Так!» — усе це стало символом любові, яка живе навіть у найскладніші часи.

«Кохання переможе — навіть у димі війни», — кажуть рятувальники та зичать парі щастя, взаєморозуміння та мирного неба.