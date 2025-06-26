Під виглядом допомоги ЗСУ: на Тернопільщині викрили нову шахрайську схему

На Тернопільщині чергова шахрайська схема обернулася втратою великої суми коштів. Жертвою аферистів став місцевий підприємець, який втратив 100 тисяч гривень, повіривши у фейковий збір нібито для Збройних сил України.

Як повідомили в поліції, до чоловіка зателефонували невідомі, які представилися співробітниками податкової служби. Вони переконливо, з посиланням на «вище керівництво» та «службову необхідність», попросили його долучитися до так званого добровільного збору коштів для підтримки української армії.

Не перевіривши достовірність інформації, підприємець переказав 100 тисяч гривень на вказаний рахунок. Лише згодом чоловік зрозумів, що став жертвою шахраїв, і звернувся до правоохоронців.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Зараз встановлюються особи, причетні до злочину.

❗️Поліція вкотре нагадує:

📞 Жодна державна установа — податкова, військова адміністрація чи інші органи — не збирає кошти телефоном. Якщо вам надходять дзвінки з проханням перерахувати гроші нібито на потреби армії — негайно завершіть розмову та зверніться до поліції.

Справжня допомога ЗСУ — це прозорі, перевірені волонтерські та державні платформи. Бережіть свої кошти та не дайте себе ошукати.