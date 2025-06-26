Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Сергій Гоноченко з Тернопільщини

Зборівська громада знову в жалобі. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Плещіївка Краматорського району Донецької області загинув солдат Сергій Олександрович Гоноченко, 1974 року народження.

Ворог атакував позиції українських захисників FPV-дроном. Після удару Сергій тривалий час вважався зниклим безвісти. Лише 25 червня 2025 року вдалося офіційно встановити його особу.

Про цю непоправну втрату повідомив голова Зборівської міської ради Руслан Максимів. Висловлюючи глибокі співчуття родині та побратимам загиблого, він зазначив:

«Сергій Гоноченко віддав життя, захищаючи Україну. Його ім’я назавжди залишиться в нашій пам’яті як символ мужності, відданості та честі».

Сергію було 50 років. У мирному житті — син, батько, друг. На війні — воїн, побратим, Герой.

Вічна пам’ять полеглому.

Слава Герою.