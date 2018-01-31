Лікар-терапевт з Тернополя Світлана Купченко отримала від Всевишнього надзвичайний дар

Багатьом мешканцям Тернопільщини добре відоме ім’я Світлани Купченко. Лікар-терапевт вищої категорії із вагомим досвідом роботи допомагає людям позбутися багатьох хвороб і знову відчути радість повноцінного життя.

Окрім медичної освіти, здобутої у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, Світлана Григорівна отримала від Всевишнього надзвичайний дар — її руки мають цілющий ефект, лікарка бачить ауру людини й без жодних діагностичних приладів розпізнає, які органи чи системи організму її пацієнта потребують медичної допомоги.

Найчастіше до Світлани Григорівни звертаються відвідувачі з проблемами серцево-судинної системи, недугами хребта, зокрема грижами, цукровим діабетом, жовчно- та сечокам’яними хворобами. Успішно допомагає лікарка хворим з ураженнями центральної нервової системи, недугами опорно-рухового апарату, лор-органів, шкірними, інфекційними хворобами.

Аби лікування було найбільш ефективним Світлана Григорівна, як правило, передусім рекомендує обстеження — здати загальні чи біохімічні аналізи, пройти УЗД-обстеження, ЕКГ тощо. За потреби лікарка скеровує і на додаткові консультації до спеціалістів. Світлана Григорівна співпрацює із лікарнями міста та клінікою «Румед-Т». Отримавши найповнішу картину захворювання, вона призначає хворому терапію.

Світлана Григорівна особисто робить хворим масаж, проводить сеанси обгортання, глинотерапії, герудотерапії (лікування п’явками), акупунктури. Окрім цього, вона самотужки виготовляє цілющі мазі з багатьох (до півсотні й більше) компонентів.

За більш ніж двадцять років медичної практики Світлана Купченко змогла допомогти багатьом людям. Чи не щодня моя співрозмовниця чує на свою адресу слова щирої подяки. Зі сльозами на очах дякувала Світлані Григорівні пані Оля за здоров’я внучки Мартусі. Батьки привели дівчинку до лікарки із ларингітом, ларингоспазмом, скаргами на головний біль. Уже після другого сеансу у дитини минули спазм, головний біль, Мартуся стала спокійною.

А ось чотирирічний Максимко після кількох візитів до Світлани Григорівни почав говорити, активно цікавитися навколишнім світом. До того хлопчик лише вимовляв звуки. Серед інших проблем лікарка виявила у дитини кривошию, негаразди із хребтом. Після курсу масажу стан здоров’я у Максимка поліпшився.

Як ми уже зазначали, пацієнти пані Світлани часто скаржаться на хвороби хребта. Серед недужих — не тільки діти, а й молоді люди та пенсіонери.

— Нещодавно до мене звернувся чоловік із болями у хребті. Я вправила йому диски, провела курс терапії. Уже після других відвідин пацієнт відчув значне поліпшення. І таких випадків безліч, правда, немало людей на початках сумніваються, що медик-жінка зможе зарадити їхній недузі, — пригадує Світлана Григорівна.

Лікарю завжди гріють серце вдячні відгуки пацієнтів. Серед таких приємних телефонних дзвінків — і розмова із жінкою, яка, мабуть, уже й не сподівалася стати матір’ю.

— Пацієнтка не могла завагітніти дев’ять років. Я призначила їй лікування, зокрема і курс гірудотерапії. А вже через місяць жінка потішила мене новиною: сталося диво, вона при надії! — усміхається пані Світлана.

Лікар зізнається: чимало краян, відчувши ефект її цілющих рук, згодом лікуються у неї цілими сім’ями, родинами. Пані Тетяна, розповідаючи мені про Світлану Купченко телефоном, не скупиться на добрі слова. Зазначає, що ця медик-терапевт свого часу рятувала її маму від трофічної виразки та цукрового діабету, тата — від наслідків перенесеного інсульту. Зарадила Світлана Григорівна і сину жінки, а також — і самій пані Тетяні, коли вона внаслідок стресу втратила зір.

Світлана Григорівна регулярно удосконалює свій досвід у Києві та за кордоном. Вона консультує і лікує людей із різних країн світу: Італії, Португалії, Англії, Німеччини, США, Нідерландів. У майбутньому планує відвідати Америку й Австралію, аби ознайомитися із тамтешньою медициною.

Світлана Купченко працює офіційно, сплачує усі податки та пенсійний збір. Лікар тривалий час орендує кабінет у колишньому Будинку офіцерів на вулиці Дубовецькій, 1Б. Записатися до Світлани Григорівни на прийом (консультація можлива лише під час особистої зустрічі) можна за номером (067)255-11-05.

Дарина ЯКОВЕНКО.

Фото із архіву Світлани Купченко

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