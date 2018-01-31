Викладачі тернопільського педагогічного університету отримали нагороди

Міністерство освіти і науки України за значний особистий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та педагогічних кадрів, досягнення значних успіхів у навчально-виховній роботі, створення навчальних посібників, впровадження сучасних методів теорії і практики навчання і виховання, визначення перспектив та напрямів розвитку вищої освіти нагородило нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» викладачів ТНПУ ім.В.Гнатюка:

1) декана факультету фізичного виховання доцента Омельяненка Володимира Григоровича;

2) завідувача кафедри фізичного виховання доцента Огнистого Андрія Володимировича.

Сайт ТНПУ