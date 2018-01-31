409 підприємств та організацій Тернопільщини платили мінімально своїм працівникам

Минулого року працівники Головного управління ДФС у Тернопільській області з метою вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 56 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. «За наслідками проведеної роботи 55 підприємств ліквідували заборгованість із заробітної плати в сумі майже 11 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – в сумі майже 1,7 млн грн, з єдиного соціального внеску – в сумі понад 1,7 млн гривень, – зазначив начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат. – Також проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу із керівниками 153 підприємств, за наслідками якої 152 підприємства погасили заборгованість із заробітної плати в сумі понад 5 млн грн, сплатили майже 2,9 млн грн з податку на доходи фізичних осіб та понад 12,6 млн грн ЄСВ».

Крім цього, працівники органів ДФС Тернопільщини спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Торік на засіданнях комісій заслухано керівників 409 підприємств та організацій, де заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче розмірі. За наслідками проведеної роботи на 392 підприємствах підвищено рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло понад 2,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 3,3 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Крім того, проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань з керівниками 849 підприємств та організацій області. За наслідками проведеної роботи на 849 підприємствах підвищено рівень оплати праці, відтак до бюджету надійшло майже 4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 4,4 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, – повідомляє Відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.

«Спільна робота усіх гілок влади у напрямку детінізації ринку праці залишається пріоритетом фіскальної служби й цього року. Адже прогнозувати стабільні надходження податку на доходи фізичних осіб, які без жодного перебільшення значною мірою забезпечують фінансову самостійність та стабільність громад, можна лише за умови безумовного дотримання суб’єктами господарювання вимог щодо легальної та повної оплати праці», – наголосив керівник ГУ ДФС Тернопільщини Ігор Комендат.