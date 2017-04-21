Оновлену поліклініку для дітей у Тернополі відкрили без туалету?

Нещодавно Тернополем розлетілась гарна новина – на бульварі Данила Галицького поліклініка відновила свою роботу після капітального ремонту. Але ось до ладу довести туалет певно забули. Про це повідомляє депутат міської ради Назар Зелінка.

От чому в нас не люблять доробляти до кінця і завжди є але? Дійсно оновили поліклініку, але не доробили…. Туалет для дітей! Ну чому? Невже так важко все доробити до кінця? По-перше, зачинений, а ключ в реєстратурі. По друге, недороблений. По-третє, кран технічний, як на будові. По-четверте, тріснутий умивальник. По-п’яте, НЕМАЄ туалетного паперу і навіть місця де б він мав бути. По-шосте, нмає сидіння на унітазі. По-сьоме…… Як дітям ходити в такий туалет? Мені цікаво у головного лікаря дитячої лікарні такий самий туалет вдома?