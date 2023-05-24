Під Бахмутом загинув Герой з Чортківщини Володимир Сухий

З болем та гіркотою БІЛОБОЖНИЦЬКА ГРОМАДА Чортківського району повідомляє про жахливу звістку, яка долинула із фронту. В районі н. п. Бахмут, Донецької області загинув житель села Калинівщина СУХИЙ Володимир Іванович 29.07.1987 року народження.

Висловлюємо найщиріші співчуття батькам, дружині, дітям, братам, а також всім родичам і близьким Героя, та разом з Вами розділяємо пекучий біль від втрати мужнього захисника.

Також повідомляємо, що завтра, 25 травня, о 12:00, у Катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч загиблого воїна.

Прохання жителів села Білобожниця о 12:20 вийти на дорогу для того, щоб віддати шану та гідно зустріти полеглого Героя.

Чин похорону відбудеться у п’ятницю.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!