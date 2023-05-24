Мешканці Шумщини заволоділи гуманітарною допомогою для громади на понад 367 тис грн

Судитимуть 2 жителів Шумщини, які заволоділи гуманітарною допомогою для громади на понад 367 тис грн

Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 2 місцевих жителів, які з метою незаконної наживи та власного збагачення, заволоділи гуманітарною допомогою з-за кордону для Шумської територіальної громади (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, директор одного із товариств Шумщини разом із знайомою організував у власних складських приміщеннях сортування гуманітарної допомоги з-за кордону.

Українка, яка мешкала в Польщі, довіряючи цим особам, передавала їм харчові продукти, одяг, взуття, лікарські засоби та засоби особистої гігієни, які призначалися для Шумської територіальної громади. Шахраї обіцяли сортувати одержані предмети гуманітарки та відправити їх до вказаного у деклараціях місця призначення, проте, з метою власного збагачення, заволоділи чужим майном на понад 367 тис грн.

Також обвинувачені привласнили й незаконно зберігали велику кількість нарковмісних лікарських засобів з переданої гуманітарної допомоги, у зв’язку з чим їх дії додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 309 КК України.

Завершено досудове розслідування, що здійснювалося слідчими СВ Кременецького РУП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України.

Довідково: санкції інкримінованих статей КК України передбачають покарання до 8 років позбавлення волі.