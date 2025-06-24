На Кременеччині ліквідовано стихійне сміттєзвалище 

У селі Веселівка, що на території Кременецької громади, ліквідовано чергове несанкціоноване звалище твердих побутових відходів. Його виявили інспектори з охорони навколишнього природного середовища під час планових заходів державного нагляду.

📩 Інспекція скерувала офіційний лист до Кременецької міської ради з вимогою вжити відповідних заходів для усунення порушення та наведення ладу на території. Згідно з законом України «Про управління відходами» (ст. 26), саме органи місцевого самоврядування відповідають за ліквідацію незаконних звалищ.

🟢 Наразі сміттєзвалище повністю прибрано, а територію приведено до належного санітарного стану.

☝ Інспекція вкотре звертається до жителів області: не створюйте стихійних сміттєзвалищ, не викидайте побутові відходи у лісосмугах чи на узбіччях доріг. Такі дії шкодять природі та тягнуть за собою адміністративну відповідальність.

🔎 Якщо ви стали свідками незаконного скидання відходів — повідомляйте про це через застосунок #ЕкоЗагроза. Він дозволяє оперативно зафіксувати порушення та подати звернення.