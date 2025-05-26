Юні танцівники з Лановеччини прославили Україну на міжнародному фестивалі в Туреччині

Зразковий художній ансамбль танцю «Ольвія» з Лановецького міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості гідно представив Україну на міжнародній арені. З 14 по 20 травня колектив брав участь у престижному фестивалі танцювальної музики ALANYA–ANTALYA TURKEY 2025, що відбувся в турецькому місті Аланія.

Фестиваль об’єднав творчі колективи з Туреччини, Грузії, Казахстану, Румунії та України, ставши майданчиком для культурного діалогу та дружніх зустрічей. Урочисте відкриття розпочалося з параду вулицями Аланії: учасники крокували у національному вбранні з символікою своїх країн, викликаючи щирий інтерес і симпатію глядачів.

Яскравою кульмінацією фестивалю стала концертна програма. Ансамбль «Ольвія» вразив публіку енергійним гуцульським танцем «Карпатські візерунки» та запальною «Лановецькою полькою». Глядачі із захопленням аплодували юним виконавцям, фотографувалися з ними та висловлювали підтримку Україні.

За участь у фестивалі колектив отримав диплом та пам’ятну статуетку з написом «Ольвія» Україна — як символ гідного представлення української культури на міжнародному рівні.

Окрема подяка — керівниці ансамблю Ользі Голишевій за професіоналізм, творчу відданість і натхнення, яке вона передає дітям. Її щоденна праця — це не лише розвиток юних талантів, а й вагомий внесок у популяризацію українського мистецтва у світі.