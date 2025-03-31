Оптимізм під вогнем: історія незламного нацгвардійця «Меча»

Володимир Мамедов із позивним «Меч» – гвардієць тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Нацгвардії. Побратими розповідають, що «Меч» має унікальну та дуже цінну рису – залишається оптимістом навіть у найскладніших обставинах. Наприклад, коли доводиться відбивати штурм, стримуючи ворожі атаки поблизу Покровська.

На позиціях, зізнається гвардієць, буває важко, але найважливіше опанувати себе. Зі своїм страхом необхідно працювати і намагатися брати його під контроль.

Одного разу «Меч» разом із побратимами потрапили під потужний обстріл. Вони зайшли на позицію після виснажливого переходу, коли навколо вже почали рватися снаряди.

«Ми йшли декілька кілометрів на позицію. Бомбило так, що балки підскакували. Нас було дев’ятеро. Один з окопу прибіг і каже: «По нас працює танк». Я відповів, що чую. Але ми старалися, щоби окупанти не просунулися до нас. Попри хаос і гуркіт вибухів, ми не відступили. Кожен тримав позицію, відчуваючи підтримку побратимів, поки ворожий натиск не ослаб», – пригадує гвардієць.

Секрет стійкості для «Меча» складається з кількох компонентів. Найперше – це навчання, тренування і відпрацьовані навички бою.

«Я дуже багато вчився. Вчився як виживати, як себе зберегти – це в першу чергу. Я казав хлопцям: «Вчіться, бо дуже важко буде потім, у бою». Хто не вчився – з нами зараз їх, на жаль, вже немає», – каже Володимир.

Гвардієць розповів, що намагається шукати позитив у кожній ситуації і ділиться своїми спостереженнями з побратимами. Мовляв, навіть дрібниці можуть додавати сили. Якщо бачить гарний краєвид, просить того, хто поруч, теж подивитися. Якщо згадає смішну історію, ділиться нею з побратимами. Інші важливі джерела сили – це віра і підтримка близьких.

«Я набив собі татуювання із зображенням ангела. Це – мій оберіг. Ношу ще підвіску з ликом Божої Матері. Багато молюся – це дуже допомагає мені духовно. Я знаю, що мене ще щось «тримає», бо вже чотири рази ледь не вбили. Думаю, мене хтось оберігав. А ще для мене завжди залишається важливим зв’язок із рідними, підтримка побратимів та гумор. Вірю, що згуртованість і сила духу – запорука перемоги. Якщо ми будемо підтримувати й триматися, тоді війна швидко закінчиться. Головне – бути одним цілим, як один великий кулак. І тоді перемога буде за нами!»