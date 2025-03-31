Занурення в історію та мистецтво: квітневі події в Тернопільському краєзнавчому музеї

Відкрийте для себе світ історії, мистецтва та унікальних експозицій у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї!

Запрошуємо вас відвідати наш музей та зануритися в багатогранний світ культури, історії та народного мистецтва. У квітні на вас чекає низка цікавих виставок та майстер-класів. Приходьте з родиною, друзями або самостійно – кожен знайде щось особливе!

Актуальні виставки та заходи:

🔹 Виставка фондових матеріалів “Світле свято Великодня” – присвячена Воскресінню Христовому (фоє) | з 2 квітня

🔹 Великодня майстерня у музеї – серія майстер-класів | 1-11 квітня

🔹 “Горизонти пізнання” – до 75-ліття від народження Степана Колодницького, почесного краєзнавця України (відділ новітньої історії)

🔹 Фотовиставка “З Україною в серці” – присвячена білоруським героям, які віддали життя у боротьбі з російською імперією (виставкова зала)

🔹 “Український доброволець – символ пожертви та героїзму” – виставка до Дня українського добровольця (відділ новітньої історії) | з 14 березня

🔹 “Мереживо долі Кобзаря” – виставка вишитих рушників і портретів до 211-ї річниці від народження Тараса Шевченка (проєкт “Полотняний фольклор”, фоє)

🔹 “Тарас Шевченко – геній українського народу” – до 211-річчя від народження Кобзаря (фоє)

🔹 “Здобуті ландшафти долі” – до 75-річчя від дня народження професора, географа Мирослава Сивого (відділ природи)

🔹 “Світи Якова Гніздовського” – до 110-ї річниці від народження художника (фоє)

🔹 “Коли серце рвалося на волю” – вишивка репресованих родин (проєкт “Полотняний фольклор”, фоє)

🔹 “35-ліття виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля” – тематична виставка (виставкова зала)

🔹 “Таємнича сила бабусиних скринь” – традиційні народні ремесла та вишивка (проєкт “Полотняний фольклор”, виставкова зала)

📍 Локація: Тернопільський обласний краєзнавчий музей

📅 Дата: Квітень 2025

🎟 Вхід вільний (уточнюйте умови відвідування за контактами музею)

Не пропустіть можливість відкрити для себе унікальні історії, мистецькі шедеври та культурні надбання нашого народу. Чекаємо вас у музеї!

На фото — фрагмент gільзи латунної сувенірної від арtилерійськооо sнаряду 33-ї Окремої арtилерійської бригади імені короля Данила