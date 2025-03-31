Орбитрек или беговая дорожка: что лучше для похудения?

Выбор тренажёра для домашнего фитнеса — задача не из простых, особенно когда речь идёт о такой цели, как похудение. Среди самых популярных кардиотренажёров выделяются орбитреки и беговые дорожки. Оба варианта эффективно сжигают калории, улучшают выносливость и способствуют снижению веса. Но в каждом из них есть свои особенности, которые стоит учесть перед покупкой.

В чем разница между орбитреком и беговой дорожкой?

Принцип работы и нагрузка

Беговая дорожка https://zhelezzo.ua/begovye-dorozhki/ имитирует естественное движение — ходьбу или бег. Это простой и интуитивно понятный вариант, особенно для начинающих. Однако важно помнить, что бег оказывает существенную ударную нагрузку на колени, голеностопы и позвоночник.

В отличие от неё, орбитрек https://zhelezzo.ua/orbitreki/ (или эллиптический тренажёр) обеспечивает плавное, эллипсообразное движение, при котором одновременно работают как ноги, так и руки. Это снижает нагрузку на суставы и делает тренировки более комфортными и безопасными.

Какой тренажёр эффективнее для похудения?

Сравнение калорийных затрат

Исследования показывают, что за 30 минут интенсивной тренировки на беговой дорожке можно сжечь от 250 до 400 ккал. Аналогичная тренировка на орбитреке — от 270 до 450 ккал. Разница незначительна, однако орбитрек задействует больше групп мышц, благодаря включению верхней части тела.

Влияние на фигуру и осанку

Занятия на орбитреке способствуют не только похудению, но и улучшению осанки, проработке мышц рук, груди и спины. Беговая дорожка же в большей степени развивает нижнюю часть тела — ноги и ягодицы.

Кому подойдёт орбитрек?

Орбитрек — идеальный выбор для:

Людей с избыточным весом;

Тех, кто имеет проблемы с суставами;

Пользователей, стремящихся к комплексной тренировке всего тела;

Начинающих и пожилых людей, которым важно снизить ударную нагрузку.

К тому же, современные орбитреки в Украине оснащены множеством функций: регулировка сопротивления, сенсоры пульса, программы тренировок. А благодаря широкому ассортименту в каталоге Zhelezzo, подобрать модель под любой бюджет не составит труда.

Где купить орбитрек в Киеве и по Украине?

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Что лучше — орбитрек или беговая дорожка?

И беговая дорожка, и орбитрек отлично справляются с задачей снижения веса. Но если вы ищете универсальное и щадящее решение, которое задействует максимум мышц и подойдёт для тренировок любого уровня, орбитрек будет оптимальным выбором.

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