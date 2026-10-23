З російського полону повернувся військовий із Тернопільщини Андрій Чверенчук

Під час обміну військовополоненими 23 жовтня 2026 року на рідну землю повернувся військовослужбовець із Тернопільщини Андрій Чверенчук. Він є жителем Золотопотіцької селищної громади Чортківського району.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

«Вітаємо вдома і дякуємо за службу!» — зазначив очільник області.

Повернення Андрія — радісна звістка для його рідних, близьких і всієї громади. Водночас багато українських родин досі чекають на повернення своїх рідних із полону та сподіваються на добрі новини про зниклих безвісти.

Дякуємо всім, хто докладає зусиль, аби українські захисники та цивільні громадяни поверталися додому.