На війні загинув тернополянин Борис Гора — відомий спелеолог, мандрівник і засновник туристичного клубу

На війні загинув Борис Гора — тернополянин, відомий спелеолог, мандрівник, гід, волонтер і громадський діяч. Він присвятив життя дослідженню печер, організації туристичних походів і популяризації природи Тернопільщини. Про загибель чоловіка повідомила його донька Аліна Ярмакова (Гора).

За її словами, Борис Гора загинув 19 жовтня 2026 року. Наразі родина очікує на результати ДНК-експертизи. Подробиці прощання із Захисником та його поховання повідомлять згодом.

Відкривав для людей світ печер і гір

Борис Гора народився 10 березня 1969 року в Тернополі. У 1990-х роках при скаутській організації «Пласт» він заснував туристичний клуб «Кристал». Там навчав молодь, організовував походи в гори та туристичні змагання.

Згодом Борис оселився в селі Залісся Чортківського району, неподалік печери Млинки. Там облаштував спелеобазу та працював гідом, знайомлячи людей із підземним світом печер.

Він організовував сплави Дністром, виступав на захист екології річки, мандрував Карпатами, сплавлявся Чорним Черемошем і здійснював сходження в Кавказьких горах, зокрема на Ельбрус.

Борис Гора був не лише досвідченим мандрівником, а й наставником для багатьох людей. Він умів зацікавити молодь дослідженням природи, навчав долати труднощі та відкривав красу рідного краю тим, хто вирушав із ним у подорожі.

Волонтерив і став на захист України

Окрім мандрівок, Борис займався волонтерством і дбав про тварин. У власній садибі створив мінімузей, де зберігав пам’ятні речі та подарунки від туристів.

Після початку повномасштабного російського вторгнення він став на захист України.

Звістка про його загибель відгукнулася болем серед друзів, колег і людей, які мандрували з ним. Бориса згадують як людину, яка вміла об’єднувати інших навколо любові до природи, свободи та України.

Світла пам’ять Захиснику України. Щирі співчуття рідним і близьким Бориса Гори.