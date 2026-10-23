Внаслідок влучання FPV-дрона загинув молодий захисник Андрій Красуля з Тернопільщини

🕯️Знову сумна звістка сколихнула Підволочиську громаду, повідомляє селищна рада.

21 жовтня 2026 року на Донеччині внаслідок влучання FPV-дрона загинув наш земляк — Красуля Андрій Любомирович, 2000 року народження, житель селища Підволочиськ.

Молодий Захисник України проходив військову службу у складі 100 – ої механізованої бригади Збройних Сил України. Виконуючи бойове завдання, він віддав своє життя за Україну, за нашу свободу та мирне майбутнє.

Ще одне молоде життя забрала жорстока війна… Ще одна родина переживає невимовний біль втрати.

Підволочиська громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Андрія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.

Вічна пам’ять і слава Захисникові України! 🕯️🇺🇦

ℹ️Про дату та час зустрічі Героя і чин похорону повідомимо додатково.