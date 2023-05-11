Тернопільщина втратила ще одного Героя: загинув Володимир Вітів

Надто часто останнім часом до Чортківської громади надходять звістки, від яких щоразу холоне кров. Про це повідомляє міська рада. Боронячи Україну від московської орди, загинув уродженець села Росохач Володимир Вітів. Тепер Герою назавжди 44…

Як почалась повномасштабна війна, Володимир не зміг залишатись вдома та пішов служити добровольцем. Це і не дивно, адже він змалку, як ніхто інший, знав, що таке Україна і якою ціною сотнями років здобувалось право на її самостійність. Його батько – Петро Вітів – знаний у нашому краї учасник національно-визвольних змагань, член підпільної патріотичної Росохацької групи, яка в ніч з 21 на 22 січня 1973 року розвісила в Чорткові українські національні прапори і розклеїла антирадянські листівки на честь 55-ї річниці проголошення незалежності УНР. Був заарештований 11 квітня 1973 року. Через неповноліття кримінальної справи не було порушено; звільнений з-під варти 18 квітня 1973 року.

Свою кохану дружину Володимир знайшов у Теребовлі, там з нею одружився та проживав, разом ростили сина… Багато років життя важко працював закордоном, будував разом із сім’єю плани, майбутнє, але…

Завтра, о 13 год. у Соборі верховних апостолів Петра і Павла ми усією громадою зустрічатимемо тіло загиблого Героя. Далі похоронний кортеж вирушить у його рідне село Росохач. Вітіва Володимира ховатимуть у Росохачі в суботу, 13 травня, час початку чину похорону повідомимо згодом.