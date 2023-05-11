У Тернополі на три тижні частково перекриють дорогу

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про часткове перекриття руху транспорту з 15 травня по 5 червня на транспортній розв’язці вулиць Івана Мазепи – Максима Кривоноса – Львівська – Бережанська.

Рішення прийнято з метою проведення поточного ремонту дорожнього покриття.

Рух громадського та приватного транспорту буде здійснюватися по смугах.

На ділянці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки. Схема організації дорожнього руху додається.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.