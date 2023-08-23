У Тернополі в перинатальному центрі виходили дівчинку вагою 560 грамів

У Тернопільському перинатальному центрі “Мати і дитина” виходили дитину, яка народилася вагою 560 грамів. Зараз дівчина вже сама дихає. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Неля Скубенко. Вага дівчинки становить вже 1 кілограм 300 грамів.

Передчасно народжену дівчину звати – Ярослава. Авторка відео – завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільського обласного перинатального центру Неля Скубенко, називає її “маленькою перемогою”.

“В нас є маленька перемога. Від п’ятниці малюк уже дихає самостійно, вже майже 4 доби і ми можемо сказати, що це перемога. І по механіці дихання, як вона дихає, ми вже можемо із впевненість сказати на 99%, що вона вже буде дихати самостійно”, — каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Неля Скубенко.

Неля Скубенко. Фото: Суспільне Тернопіль

Батько Анатолій Кучеренко розповів, що Ярослава народилася з вагою 560 грамів.

“Я побачив її, це… настільки маленька. Думав, що буде маленька, але настільки, не міг уявити. Після цього я вийшов і просто пішов в церкву помолитися Богу, бо більш ні до кого було звернутися. Молилися, надіялися”.

Батьки. Фото: Суспільне Тернопіль

Анатолій розповідає, для нього з дружиною Ярослава — перша дитина.

“В нас була колись давно, років 15 тому, невдала вагітність і після того ніяк не вдавалося завагітніти, тільки вдалося за рахунок еко зробити. Все йшло по плану, тільки в якийсь момент чомусь заболів животик і всі наслідки пішли. Були такі дні, що ми вже були у відчаї, втрачали надії, що щось вийде. Але сьогодні емоції нас переповнюють, не тільки лікарів”.

“Ми не думали про ім’я. Але сталося, що зробили кесарів розтин, то захотіли одразу в той день хрестити. Мені подобалося ім’я Ярослава і вирішили Ярославою, тато проти не був”, — говорить мама Оксана Кучеренко.

Оксана Кучеренко. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами генерального директора Тернопільського обласного перинатального центру Віктора Овчарука, немовля, яке народилося на 22-23 тижні вагітності, у закладі виходили вперше.

“Звичайно, в нас були терміни вагітності і 24-25 тижнів, 26 і ми цих дітей виходжували. А цей випадок для нас є унікальний. Випадок також був унікальний тим, що вони поступили до нас в перинатальний центр із випадінням петель пуповини, нам не було часу зволікати. Це була ургентна термінова операція. Як бачимо, сьогодні результат, наша робота, наші дії були правильними”.

Віктор Овчарук. Фото: Суспільне Тернопіль

Зараз дівчинка важить понад 1 кілограм 300 грамів, розповідає її Мама Оксана Кучеренко розповідає, що зараз дівчинка важить понад 1 кілограм 300 грамів.

“Вже купили кріселко, в якому будемо перевозити, автокрісло. Вже придивляємося люльку”, — говорить мама Оксана Кучеренко.

Віктор Овчарук з батьками Ярослави. Фото: Суспільне Тернопіль

“Ми купимо її колір хакі, вона в нас боєць, то хай буде в бойовій колисці”, — каже Анатолій.