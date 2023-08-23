21:10 | 23.08.2023
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У Тернополі в перинатальному центрі виходили дівчинку вагою 560 грамів

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У Тернопільському перинатальному центрі “Мати і дитина” виходили дитину, яка народилася вагою 560 грамів. Зараз дівчина вже сама дихає. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Неля Скубенко. Вага дівчинки становить вже 1 кілограм 300 грамів.

Передчасно народжену дівчину звати – Ярослава. Авторка відео – завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільського обласного перинатального центру Неля Скубенко, називає її “маленькою перемогою”.

“В нас є маленька перемога. Від п’ятниці малюк уже дихає самостійно, вже майже 4 доби і ми можемо сказати, що це перемога. І по механіці дихання, як вона дихає, ми вже можемо із впевненість сказати на 99%, що вона вже буде дихати самостійно”, — каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Неля Скубенко.

завідувачка відділення
Неля Скубенко. Фото: Суспільне Тернопіль

Батько Анатолій Кучеренко розповів, що Ярослава народилася з вагою 560 грамів.

“Я побачив її, це… настільки маленька. Думав, що буде маленька, але настільки, не міг уявити. Після цього я вийшов і просто пішов в церкву помолитися Богу, бо більш ні до кого було звернутися. Молилися, надіялися”.

Батьки Ярослави
Батьки. Фото: Суспільне Тернопіль

Анатолій розповідає, для нього з дружиною Ярослава — перша дитина.

“В нас була колись давно, років 15 тому, невдала вагітність і після того ніяк не вдавалося завагітніти, тільки вдалося за рахунок еко зробити. Все йшло по плану, тільки в якийсь момент чомусь заболів животик і всі наслідки пішли. Були такі дні, що ми вже були у відчаї, втрачали надії, що щось вийде. Але сьогодні емоції нас переповнюють, не тільки лікарів”.

“Ми не думали про ім’я. Але сталося, що зробили кесарів розтин, то захотіли одразу в той день хрестити. Мені подобалося ім’я Ярослава і вирішили Ярославою, тато проти не був”, — говорить мама Оксана Кучеренко.

мати Ярослави
Оксана Кучеренко. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами генерального директора Тернопільського обласного перинатального центру Віктора Овчарука, немовля, яке народилося на 22-23 тижні вагітності, у закладі виходили вперше.

“Звичайно, в нас були терміни вагітності і 24-25 тижнів, 26 і ми цих дітей виходжували. А цей випадок для нас є унікальний. Випадок також був унікальний тим, що вони поступили до нас в перинатальний центр із випадінням петель пуповини, нам не було часу зволікати. Це була ургентна термінова операція. Як бачимо, сьогодні результат, наша робота, наші дії були правильними”.

генеральний директор обласного перинатального центру
Віктор Овчарук. Фото: Суспільне Тернопіль

Зараз дівчинка важить понад 1 кілограм 300 грамів, розповідає її Мама Оксана Кучеренко розповідає, що зараз дівчинка важить понад 1 кілограм 300 грамів.

“Вже купили кріселко, в якому будемо перевозити, автокрісло. Вже придивляємося люльку”, — говорить мама Оксана Кучеренко.

перинатальний центр
Віктор Овчарук з батьками Ярослави. Фото: Суспільне Тернопіль

“Ми купимо її колір хакі, вона в нас боєць, то хай буде в бойовій колисці”, — каже Анатолій.

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