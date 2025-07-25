Тернопільська школа у жалобі: пішла з життя улюблена вчителька Надія Герц
Колектив Тернопільської загальноосвітньої школи №16 глибоко сумує з приводу непоправної втрати — смерті чудового педагога, щирої людини та наставниці Герц Надії Миколаївни.
Надія Миколаївна багато років віддала нашій школі, навчаючи і виховуючи учнів з любов’ю, мудрістю та щирістю. Вона була не лише чудовим учителем, а й добрим порадником для молодих колег, щирим другом для всього педагогічного колективу.
Її інтелігентність, людяність, глибока доброта та внутрішня гідність залишили незабутній слід у серцях багатьох поколінь учнів і вчителів.
Світла пам’ять про Надію Миколаївну завжди житиме у наших серцях.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.