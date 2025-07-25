Тернопільський суд частково задовольнив позов Кременецько-Почаївського заповідника щодо повернення майна монастирю

24 липня 2025 року Господарський суд Тернопільської області розглянув справу № 921/619/23 та прийняв рішення на користь Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Суд зобов’язав Свято-Богоявленський жіночий монастир Тернопільської єпархії Української православної церкви повернути майно, яке було передано за договором.

Згідно з рішенням суду, позов Кременецько-Почаївського заповідника було частково задоволено, тоді як зустрічний позов Свято-Богоявленського жіночого монастиря щодо визнання договору недійсним був відхилений.

Міністерство культури підтримало позицію заповідника

До справи було залучено Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, яке виступило в якості третьої особи на стороні Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Міністерство активно підтримувало позицію заповідника, зокрема щодо важливості збереження національних пам’яток архітектури.

Богоявленський Кременецький жіночий монастир — пам’ятка архітектури національного значення

Богоявленський Кременецький жіночий монастир, що є однією з культових споруд Тернопільщини, є пам’яткою архітектури національного значення. Комплекс монастиря складається з кількох історичних будівель, серед яких Богоявленський собор, чернечий корпус з Миколаївською церквою, дзвіниця з церквою Іова Почаївського, а також господарські будівлі. Усіх ці об’єкти були збудовані в різні періоди — від середини XVIII століття до початку XX століття, і виконані в стилі пізнього бароко та класичного архітектурного напрямку.

Збереження цієї архітектурної спадщини є важливим аспектом для національної культури та історії України, і тому таке судове рішення сприятиме подальшому охоронному статусу комплексу та його відновленню для майбутніх поколінь.

Що далі?

Згідно з рішенням суду, монастир має виконати рішення та повернути частину майна, що було передано за договором. Однак справа ще може продовжитися в апеляційних інстанціях, залежно від рішення сторін щодо подальших дій.

Цей судовий процес став важливим прецедентом у правовій боротьбі за збереження культурної спадщини, яка є невід’ємною частиною української історії.