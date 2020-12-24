Тернополяни викрали та катували подружню пару заради 800 тисяч доларів. Подробиці
Незаконне позбавлення волі, вимагання та незаконне заволодіння транспортним засобом – одразу три статті кримінального кодексу України інкримінують правоохоронці Тернополя кільком жителям обласного центру.
За версією слідства, група осіб, обумовивши спільні протиправні дії щодо незаконного позбавлення волі молодої пари з метою вимагання 800 тис доларів США за неіснуючий борг, за допомогою 4 транспортних засобів на автошляху у Тернопільському районі заблокували авто потерпілих. Надалі, зловмисники затягли потерпілого до свого транспортного засобу, де надягнули на руки «кайданки» та захопили автомобіль з потерпілою.
Заволодівши автівкою молодої пари, група осіб вимагала у них 800 тис доларів США, погрожуючи вбивством і заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Зловмисники спочатку силою утримували жінку в автомобілі, а потім – у готельному номері. Чоловіка ув’язнили в транспортному засобі, де систематично завдавали тілесних ушкоджень, використовуючи вогнепальну зброю для залякування.
За гарячими слідами під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури правоохоронцям вдалося затримати двох з семи підозрюваних – співорганізатора та виконавця. Їм обрали запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 та 500 тисяч гривень відповідно.