Тернополяни викрали та катували подружню пару заради 800 тисяч доларів. Подробиці

Незаконне позбавлення волі, вимагання та незаконне заволодіння транспортним засобом – одразу три статті кримінального кодексу України інкримінують правоохоронці Тернополя кільком жителям обласного центру.

За словами заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області Віталія Гатанюка, впродовж ночі група невідомих осіб утримувала та катувала уродженця області.

Наразі чоловік мешкає в Києві. Займається бізнесом, пов’язаним з криптовалютою. До Тернополя разом з подругою він приїхав до родича на день народження.

За версією слідства, група осіб, обумовивши спільні протиправні дії щодо незаконного позбавлення волі молодої пари з метою вимагання 800 тис доларів США за неіснуючий борг, за допомогою 4 транспортних засобів на автошляху у Тернопільському районі заблокували авто потерпілих. Надалі, зловмисники затягли потерпілого до свого транспортного засобу, де надягнули на руки «кайданки» та захопили автомобіль з потерпілою. Заволодівши автівкою молодої пари, група осіб вимагала у них 800 тис доларів США, погрожуючи вбивством і заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Зловмисники спочатку силою утримували жінку в автомобілі, а потім – у готельному номері. Чоловіка ув’язнили в транспортному засобі, де систематично завдавали тілесних ушкоджень, використовуючи вогнепальну зброю для залякування.

Про злочин та своє місце перебування повідомив сам потерпілий уже над ранок після ночі катувань. Другий телефон викрадачі не знайшли під час обшуку.

На місце злочину виїжджали оперативники карного розшуку, слідчі та бійці спецпідрозділу КОРД. Проте зловмисники встигли втекти.

За гарячими слідами під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури правоохоронцям вдалося затримати двох з семи підозрюваних – співорганізатора та виконавця. Їм обрали запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 та 500 тисяч гривень відповідно.