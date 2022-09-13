01:33 | 14.09.2022
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Війна забрала Василя Мармуса, сина дисидента з Тернопільщини

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Війна забрала Василя Мармуса, сина дисидента з Тернопільщини Володимира Мармуса.Василь був  бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 

Коли почалась війна, військовий не зміг залишатись осторонь та пішов служити добровольцем. Загинув Василь Мармус звільняючи Харківщину від російських окупантів. У Героя залишились мама, батько, дружина та донечка.

Василь змалку навчився любити Україну і знав ціну Незалежності, адже виріс у знаній в наших краях патріотичній сім’ї. Його батько – Володимир Мармус – відомий громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольних змагань, член легендарної «Росохацької групи», яка в ніч на 22 січня 1973 року вивісила у Чорткові українські прапори. За це його засудили до 6 років позбавленні волі у колонії суворого режиму з наступним засланням на 5 років.Донедавна його справу продовжував син — боротися з окупантами і з тими, хто нищить українців та українську культуру.

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