На Тернопільщині існує проблема з реєстрацією громад, які переходять з УПЦ МП в ПЦУ

На Тернопільщині не реєструють релігійні громади, які переходять з УПЦ МП в ПЦУ. На сесії Тернопільської обласної ради депутати прийняли звернення до Верховної Ради України про врегулювання діяльності УПЦ МП.

Рішення одноголосно підтримали 48 депутатів.

У зверненні до Верховної Ради депутати Тернопільської обласної ради, визнали Українську Православну Церкву Московського Патріархату ворожою Україні Церквою. Депутати звернулися з проханням, врегулювати (заборонити) на законодавчому рівні діяльність УПЦ МП.

Також депутати звернулися до Міністерства юстиції – надати право державним реєстраторам релігійних організацій обласних державних адміністрацій проводити державну реєстрацію юридичних осіб – релігійних організацій незалежно від їх територіального розташування.

“Важливе питання для Тернопільщини – це реєстратор. Під час війни немає можливості пройти спеціальні курси для держреєстраторів.

Востаннє спеціальне тестування Мін’юст проводило у липні 2021 року. Як наслідок, ми не маємо реєстратора, який би мав доступ до здійснення державної реєстрації релігійних організацій.

Тобто наші релігійні громади, які переходять з московського патріархату до Православної церкви України не можуть діяти у правовому полі як юридична особа. І ці всі конфлікти на рівні громад, пов’язані з тим, що парафіяни МП кажуть, ми зареєстровані, а ви ні.

Якщо буде ухвалений принцип екстериторіальності, ми зможемо реєструвати свої релігійні громади у будь-якому місті України”, – зазначив Володимир Труш.