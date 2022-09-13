На Тернопільщині зник 15-річний Максим Юрчишин

Смт. Гусятин Чортківського району Тернопільської області Чортківським районним відділом поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується неповнолітній Юрчишин Максим Іванович, 15 років, який 12.09.2022 близько 10:00 годин вийшов з території Гусятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та на даний час місце його перебування невідоме.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15 років, зріст 175 см, худорлявої тіло будови, сутулий, обличчя видовжене, ніс прямий, волосся русяве, пряме.

ОДЯГНЕНИЙ: чорні джинси, чорні кросівки, бордову кофту, балонову безрукавку темно – синього кольору, білі носки.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження неповнолітнього Юрчишина М.І., повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (067) 140-53-11.