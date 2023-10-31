15:42 | 31.10.2023
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Півтора року вважали зниклим безвісти: Ангелом додому повертається Анатолій Карп

Redaktor 0 Views 1 коментар

Сумні новини сьогодні у Підгороднянській громаді  Тернопільського району, – повідомляють у громаді.

На щиті повертається до батьківського дому Карп Анатолій Миколайович, 31.03.1999 року народження.

Хлопець загинув ще 3 червня 2022 року поблизу села Довгеньке Ізюмського району Харківської області, однак весь цей час вважався безвісти зниклим.

Висловлюємо щирі співчуття батькам і рідним загиблого і просимо мешканців громади гідно зустріти нашого захисника, віддати йому шану та провести в останню дорогу.

Траурний кортеж з тілом полеглого прибуде у громаду завтра, 1 листопада. Живий коридор вшанування Героя починаємо формувати об 11:00, починаючи від нижньої зупинки в селі Підгородне, відтак через Почапинці до церкви Св. Онуфрія. Звідти траурна процесія вирушить до Великого Ходачкова.

One thought on “Півтора року вважали зниклим безвісти: Ангелом додому повертається Анатолій Карп

  • Анонім
    14:14 | 31.10.2023 о 14:14
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    півтори року, якщо точніше. Уважніше читайте інфоприводи, з яких створюєте новини.

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