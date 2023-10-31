Півтора року вважали зниклим безвісти: Ангелом додому повертається Анатолій Карп
Сумні новини сьогодні у Підгороднянській громаді Тернопільського району, – повідомляють у громаді.
На щиті повертається до батьківського дому Карп Анатолій Миколайович, 31.03.1999 року народження.
Висловлюємо щирі співчуття батькам і рідним загиблого і просимо мешканців громади гідно зустріти нашого захисника, віддати йому шану та провести в останню дорогу.
Траурний кортеж з тілом полеглого прибуде у громаду завтра, 1 листопада. Живий коридор вшанування Героя починаємо формувати об 11:00, починаючи від нижньої зупинки в селі Підгородне, відтак через Почапинці до церкви Св. Онуфрія. Звідти траурна процесія вирушить до Великого Ходачкова.
One thought on “Півтора року вважали зниклим безвісти: Ангелом додому повертається Анатолій Карп”
півтори року, якщо точніше. Уважніше читайте інфоприводи, з яких створюєте новини.