Півтора року вважали зниклим безвісти: Ангелом додому повертається Анатолій Карп

Сумні новини сьогодні у Підгороднянській громаді Тернопільського району, – повідомляють у громаді. На щиті повертається до батьківського дому Карп Анатолій Миколайович, 31.03.1999 року народження.

Хлопець загинув ще 3 червня 2022 року поблизу села Довгеньке Ізюмського району Харківської області, однак весь цей час вважався безвісти зниклим.

Висловлюємо щирі співчуття батькам і рідним загиблого і просимо мешканців громади гідно зустріти нашого захисника, віддати йому шану та провести в останню дорогу. Траурний кортеж з тілом полеглого прибуде у громаду завтра, 1 листопада. Живий коридор вшанування Героя починаємо формувати об 11:00, починаючи від нижньої зупинки в селі Підгородне, відтак через Почапинці до церкви Св. Онуфрія. Звідти траурна процесія вирушить до Великого Ходачкова.