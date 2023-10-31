Міський голова незаконно роздав майже 2,5 га землі. За нього взялася поліція
Начальник головного управління Національної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко повідомляє, що в області оголосили підозру одному з міських голів.
Йому інкримінують службову недбалість. Посадовець підписав рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею майже 2,5 гектарів, не маючи на це законних підстав.
У ході розслідування з’ясувалося, що під час голосування на сесії міської ради не було необхідної кількості голосів для прийняття цих рішень. Сума завданих збитків склала понад 800 тисяч гривень.